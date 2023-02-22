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Экс-игрок «Локомотива» Бурлак сделал себе интересный подарок на день рождения видео

22 Февраля 2023 • 19:48 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Тарас Бурлак сделал себе дорогой подарок на свой день рождения.

Сегодня, 22 февраля, Бурлак отмечает свой 33-й день рождения. В эту дату он решил сделать дорогостоящую покупку. Игрок приобрел себе автомобиль. Видео с его новой машиной опубликовал телеграм-канал «Закулисье Спорта»

Ранее футболист защищал цвета «Рубина», «Крыльев Советов», тульского «Арсенала» и других российских команд. Последним местом работы Бурлака было ногинское «Знамя», которые он покинул текущей зимой.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах с  учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тарас Бурлак
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