Бывший футболист московского «Локомотива» Тарас Бурлак сделал себе дорогой подарок на свой день рождения.

Сегодня, 22 февраля, Бурлак отмечает свой 33-й день рождения. В эту дату он решил сделать дорогостоящую покупку. Игрок приобрел себе автомобиль. Видео с его новой машиной опубликовал телеграм-канал «Закулисье Спорта»

Ранее футболист защищал цвета «Рубина», «Крыльев Советов», тульского «Арсенала» и других российских команд. Последним местом работы Бурлака было ногинское «Знамя», которые он покинул текущей зимой.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.