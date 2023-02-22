Колосков против возвращения системы «весна-осень»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался против возвращения к системе «весна-осень» в российском футболе.

«Сейчас мы без еврокубков, потом нас снова туда примут. И что, снова переходить на «осень-весна»? Я бы не стал шарахаться из стороны в сторону, честно говоря. Сейчас РФ идёт по правильному пути. Надо думать не о структурных преобразования и реформах, а о создании инфраструктуры», — заявил известный функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, необходимо создать хорошие условия для зрителей, чтобы они смогли комфортно посещать игры при любых погодных условиях, отметив, что сегодняший поединок Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт на должном уровне.

Напомним, что с сезона 2011/2012 российский футбол перешёл на систему «осень-весна».