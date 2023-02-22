Мейра — о переходе Тавареша в «Спартак»: «Я думаю, это хорошее приобретение»

Экс-футболист «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о новичке «Спартака» Томаше Тавареше.

«Я думаю, это хорошее приобретение. Он прибыл из «Бенфики» и получил приглашение от Абаскаля, который тренировал его в «Базеле». Конечно, он качественный игрок, который может построить хорошую карьеру в России», — заявил Мейра Metaratings.

Сегодня, 22 февраля, «Спартак» встретится в дерби с «Локомотивом» в рамках первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры можно будет следить на портале LiveResult.