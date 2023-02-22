Артём Ребров вспомнил самый холодный матч в карьере

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров в преддверии сегодняшнего зимнего матча вспомнил самый холодный матч в своей вратарской карьере.

«Это было в Томске, наш чемпионский сезон-2016/2017. Как и сегодня, перед той игрой было много разговоров о том, что она может не состояться. По прогнозу обещали минус 16 и ниже. Отдам должное томским агрономам: поле тогда было великолепного качества, несмотря на погоду», - написал бывший футболист в своём Telegram-канале.

Как добавил Ребров, тогда столбик термометра показал -12 градусов, однако по ощущениям было все -20.

Напомним, через два часа на «РЖД Арене» в рамках четвертьфинала Кубка России стартует дерби между московскими «Локомотивом» и «Спартаком». Погода в столице России зимняя - -13 градусов по шкале Цельсия.