​«Даже футболку не подарили»: Чорлука вспомнил последний домашний матч за «Локомотив»

Экс-игрок «Локомотива» Ведран Чорлука вспомнил свой последний матч за команду на «РЖД Арене».

«Странно вышло. Клуб знал, что это моя последняя игра, но мне даже футболку на память не подарили. Игроку, который девять лет провёл в команде. Смешно», - высказался Чорлука, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Свой последний матч на стадионе «Локомотива» Ведран Чорлука провёл 16 мая 2021 года. Тогда «железнодорожники» обыграли «Урал» в заключительном туре Премьер-лиги со счётом 1:0.

В настоящий момент Ведран Чорлука входит в тренерский штаб национальной сборной Хорватии.