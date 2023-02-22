​«Зенит» анонсировал благотворительный матч с «Фенербахче»

Пресс-служба «Зенита» анонсировала благотворительный матч команды против «Фенербахче». Команды сыграют в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в четверг, 23 марта.

Все деньги, которые будут выручены по итогам проведённого матча, пойдут на помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции.

«Зенит» является лидером чемпионата России на текущий момент. Что касается «Фенербахче», то на текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги Турции.

Стоит сказать, что разрушительные землетрясения в Турции унесли жизни более чем 40 тысяч человек.