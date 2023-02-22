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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» анонсировал благотворительный матч с «Фенербахче»

22 Февраля 2023 • 17:37 Комментировать

Пресс-служба «Зенита» анонсировала благотворительный матч команды против «Фенербахче». Команды сыграют в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в четверг, 23 марта.

Все деньги, которые будут выручены по итогам проведённого матча, пойдут на помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений в Турции.  

«Зенит» является лидером чемпионата России на текущий момент. Что касается «Фенербахче», то на текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги Турции.

Стоит сказать, что разрушительные землетрясения в Турции унесли жизни более чем 40 тысяч человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче
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