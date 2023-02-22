​Геркус получит три среднемесячных оклада после ухода из «Торпедо»

В среду «Торпедо» объявило об уходе Ильи Геркуса с должности президента клуба с 1 марта. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Геркус планировал доработать сезон в стане «автозаводцев», но с ним решили попрощаться без объяснения причин.

По данным источника, Илья Геркус после ухода из «Торпедо» получит три среднемесячных оклада.

«Торпедо» после первой части сезона занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. В семнадцати прошедших турах чемпионата «автозаводцы» раздобыли всего лишь шесть зачётных баллов.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 26 февраля – против «Акрона» в Фонбет Кубке России.