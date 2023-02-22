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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Спартак» – самый популярный клуб в России»

22 Февраля 2023 • 17:16 Комментировать

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о популярности «Спартака» и «Зенита».

«Я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. «Зенит», пожалуй, наиболее известен на европейском уровне, потому что много лет играл в Лиге чемпионов и много лет назад выигрывал Кубок УЕФА», — приводит слова Камоцци портал Metaratings.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. «Спартак» идет на второй строчке, отставая от лидера на шесть зачетных баллов. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится 3 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Франко Камоцци
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