Камоцци: «Спартак» – самый популярный клуб в России»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о популярности «Спартака» и «Зенита».

«Я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. «Зенит», пожалуй, наиболее известен на европейском уровне, потому что много лет играл в Лиге чемпионов и много лет назад выигрывал Кубок УЕФА», — приводит слова Камоцци портал Metaratings.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка. «Спартак» идет на второй строчке, отставая от лидера на шесть зачетных баллов. Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится 3 марта.