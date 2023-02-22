Тукманов: Геркус — это чужой человек для «Торпедо»

Футбольный функционер Александр Тукманов прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста президента «Торпедо».

«Сложно давать оценку его работе, но в том, что команда находится на последнем месте, в меньшей степени вина Геркуса, это больше недоработки тренеров, спортивного блока», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что уход Геркуса был ожидаем, это чужой человек для «Торпедо».

Ранее столичный клуб сообщил, что Геркус покинет свою должность 1 марта, а его место займет Ярослав Савин.

«Торпедо» занимает последнее место в РПЛ, имея в своем активе шесть очков после 17 туров.