Кавазашвили — об уходе Геркуса из «Торпедо»: «Наверное, результат сделал своё дело»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Ильи Геркуса с должности президента «Торпедо». Ранее столичный клуб объявил, что Геркус покинет свой пост 1 марта, а его место займет Ярослав Савин.

«Возможно, выступление команды в первой части показало, что «Торпедо» не совсем конкуренты в РПЛ, идут последними. Наверное, результат сделал свое дело», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».

При этом эксперт считает, что если клуб хотел уволить Геркуса, то это нужно было сделать в конце прошлого года, а не перед самым возобновлением сезона.

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков.