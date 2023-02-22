​Уткин отреагировал на уход Геркуса из «Торпедо»

«Торпедо» анонсировало уход Ильи Геркуса с должности президента клуба. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Геркус ушёл из «Торпедо». Ну, «Торпедо», молись! Исполняй ритуалы вуду, твори обряды. Больше тебя, «Торпедочка», ничто не спасёт», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После первой части чемпионата России «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице. В семнадцати прошедших турах «автозаводцы» смогли набрать всего лишь шесть зачётных баллов.

Ближайший матч «Торпедо» проведёт 26 февраля – против «Акрона» в рамках Фонбет Кубка России.