В «Торпедо» высказались об уходе Геркуса с поста президента клуба

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский высказался об уходе Ильи Геркуса с должности президента клуба. Ранее сообщалось, что Геркус покинет свой пост 1 марта, а его место займет Ярослав Савин.

«Все, что мы и Илья Леонидович хотели сказать, было опубликовано на сайте. Больше никаких комментариев на эту тему добавить не могу. Причина? Соглашение сторон. Больше ничего сказать не могу», — цитирует Ходоровского «РБ Спорт».

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков.