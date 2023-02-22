Кержаков хочет видеть российских игроков в «Кармиотиссе»

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал о желании нового наставника команды Александра Кержакова видеть российских игроков в команде.

«Мы постоянно общаемся с Александром Кержаковым насчет потенциальных трансферов «Кармиотиссы». Российский специалист хочет видеть в своей команде ряд футболистов, среди них есть и россияне», — заявил функционер в интервью изданию Sport24. По его мнению, у Кержакова большое будущее на тренерском месте, отметив, что с первого дня Александр показал свой профессионализм. Что же касается возможных новичков, то Антониу отказался называть конкретные имена.

Напомним, что Кержаков встал у руля коллектива кипрского первенства в начале февраля текущего года.