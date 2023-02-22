В «Оренбурге» высказались о зимней трансферной кампании

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос, кто из легионеров мог покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«По нашим иностранцам никто в клуб не обращался, конкретных предложений не было. Все спокойно работали, готовились к возобновлению сезона», — приводит слова Андреева портал «РБ Спорт».

Функционер отметил, что команда довольна подписанием Матиаса Переса и возвращением Владимира Обухова, на данный момент состав укомплектован.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 очков.