Шавло – о ситуации с Малкомом и Клаудиньо: «Зенит» ведь не нарушил законов»

Бывший полузащитник венского «Рапида» Сергей Шавло поделился своим мнением о потенциальной натурализации бразильцев петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Если есть такая возможность, почему нет? «Зенит» ведь не нарушил законов, а воспользовался ими. Одобрит ФИФА натурализацию зенитовских бразильцев - укажет путь всей РПЛ», - приводит слова Шавло «Матч ТВ».

И всё же бывший футболист отметил, что очень важно заниматься развитием своих академий и воспитанием своих футболистов, ведь сегодня натурализованные легионеры есть, а завтра их могу переменить большие европейские клубы.