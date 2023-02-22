«Крылья Советов» посредством своего официального сайта объявили о подписании трудового соглашения с Иваном Бобром. 17-летний полузащитник поставил подписи под контрактом сроком на два года.
Иван Бобёр - сын Антона Бобра. Последний является легендой «Крыльев Советов» - за самарцев он провёл более 300 матчей.
В «Крыльях Советов» Иван Бобёр взял номер 76.
Отметим, что в последние годы Иван Бобёр занимался в академии «Чертаново». Ранее же он готовился в академии «Крыльев Советов».
После первой части чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице.
Иван Бобёр не является животным, его фамилия склоняется:
родительный (Кого?) Бобера
дательный (Кому?) Боберу
и так далее.
Иван Бобёр - сын Антона Бобра - автор статьи! Глаз не режет! Кретин-недоучка!
Стыдно должно быть!
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