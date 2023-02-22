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​Сын Бобра подписал контракт с «Крыльями Советов» официально

22 Февраля 2023 • 15:54 Комментировать (1)

«Крылья Советов» посредством своего официального сайта объявили о подписании трудового соглашения с Иваном Бобром. 17-летний полузащитник поставил подписи под контрактом сроком на два года.

Иван Бобёр - сын Антона Бобра. Последний является легендой «Крыльев Советов» - за самарцев он провёл более 300 матчей.

В «Крыльях Советов» Иван Бобёр взял номер 76.

Отметим, что в последние годы Иван Бобёр занимался в академии «Чертаново». Ранее же он готовился в академии «Крыльев Советов».

После первой части чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Антон Бобёр Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Иван Бобёр
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Комментарии (1)
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Kirolnic
22 Февраля 2023 в 16:06
Ребята-журналисты! Пожалуйста, учите русский язык!
Иван Бобёр не является животным, его фамилия склоняется:
родительный (Кого?) Бобера
дательный (Кому?) Боберу
и так далее.
Иван Бобёр - сын Антона Бобра - автор статьи! Глаз не режет! Кретин-недоучка!
Стыдно должно быть!
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