Агент: «Батырев останется в «Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Амира Батырева, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что в конце ноября прошлого года южан возглавил 70-летний специалист Курбан Бердыев.

«Амир останется в «Сочи». Раз остаётся, наверное, он устраивает Бердыева», — цитирует агента «РБ Спорт».

Также Талаев подчеркнул, что информация о том, что контракт 20-летнего футболиста с «Сочи» рассчитан лишь до лета нынешнего года, не соответствует действительности.

В текущем сезоне Батырев провёл за «Сочи» восемь матчей и забил один гол. После 17 туров РПЛ южане занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.