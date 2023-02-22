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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Батырев останется в «Сочи»

22 Февраля 2023 • 15:42 Комментировать
Балтика
...
Сочи
24.02 16:00

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Амира Батырева, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что в конце ноября прошлого года южан возглавил 70-летний специалист Курбан Бердыев.

«Амир останется в «Сочи». Раз остаётся, наверное, он устраивает Бердыева», — цитирует агента «РБ Спорт».

Также Талаев подчеркнул, что информация о том, что контракт 20-летнего футболиста с «Сочи» рассчитан лишь до лета нынешнего года, не соответствует действительности.

В текущем сезоне Батырев провёл за «Сочи» восемь матчей и забил один гол. После 17 туров РПЛ южане занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Амир Батырев
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