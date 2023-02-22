Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» назвал главного раздражителя форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Я думаю, что для него ничего не поменялось. «Спартак» и «Зенит» для него являются раздражителями. Но в то же время у Дзюбы более серьезным раздражителем является контракт всего лишь на четыре месяца. Поэтому он захочет себя хорошо проявить, чтобы продлить соглашение. Это его главный мотиватор, который должен помочь ему вернуться на свой уровень», — сказал Булыкин.

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.