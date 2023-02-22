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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Госдуме отреагировали на смену гражданства Малкома и Клаудиньо

22 Февраля 2023 • 14:07 Комментировать

Бывший боксер, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о возможной натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России? В нашем баскетболе натурализация тоже есть. Пусть будет так, раз не умеем или разучились своих выращивать», - передает слова политика издание «РБ Спорт».

Ранее руководство «Зенита» сообщило, что бразильские футболисты получили разрешение на оформление российского паспорта.

Малком выступает за петербургский коллектив с августа 2019 года. Клаудиньо, в свою очередь, пополнил ряды «сине-бело-голубых» летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Николай Валуев Клаудиньо Малком Филипе
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