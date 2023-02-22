Гришин рассказал, за что будет бороться ЦСКА в РПЛ

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин рассказал, чего ждет от выступления «армейцев» во второй половине нынешнего сезона.

«ЦСКА будет тяжело достать «Зенит». Если петербуржцы посыплются, то, наверное, претендент на чемпионство только «Спартак». При хорошем раскладе «армейцам» по силам побороться за 2-3 места», - передает слова Александра издание Metaratings.ru.

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге подопечные Владимира Федотова ушли на пятом месте в турнирной таблице. После 17 туров московский коллектив набрал 29 баллов. В первом матче чемпионата после перерыва «армейцы» сыграют против «Сочи» 5 марта.