​Журналист назвал двух тренеров из России, которых знают в Италии

Журналист Массимилиано Мартини, работающий в газете Corriere dello Sport, назвал двух российских тренеров, которых знают в Италии.

«В Италии знают только двух российских тренеров - Черчесова и Семака», - сказал Мартини, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В то же время журналист отметил, что он не ожидает увидеть Черчесова и Семака в Серии А в ближайшее время. Мартини считает, что уровень этих специалистов уступает уровню итальянских и европейских тренеров.

Станислав Черчесов в настоящий момент работает в «Ференцвароше», а Сергей Семак возглавляет «Зенит».