​Чорлука раскритиковал назначения Гисдоля и Циннбауэра

Бывший футболист «Локомотива» Ведран Чорлука высказался на тему кадровых проблем внутри клуба, которые имели место быть.

По словам Чорлуки, тренерский мостик в «Локомотиве» занимали люди, которых никто не знал в России и Германии.

«Допустим, Ральфа Рангника знают - без вопросов. Ларс Корнетка, понимаю, где работал. Но Гисдоль… Эй, это как? Циннбауэр, серьёзно? Ты пытаешься нас обмануть, что ли?» - высказался Чорлука в ходе интервью для «Чемпионата».

Чорлука считает, что «Локомотив» несколько опоздал с увольнением немецких директоров.

«С увольнением этой дирекции запоздали на полгода. Может быть, «Локо» не оказался бы в этой ситуации», - считает хорват.

В настоящий момент главным тренером «Локомотива» является Михаил Галактионов. Команда занимает 14-е место после первой части сезона РПЛ.