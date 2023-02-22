«Химки» смогут выкупить Хубулова - названа сумма

Подмосковные «Химки» имеют право выкупа полузащитника Владимира Хубулова у самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается на страницах издания «РБ Спорт».

Согласно данным источника, в арендном договоре между сторонами будет прописано первоочередное право выкупа хавбека подмосковным коллективом. Сумма потенциального трансфера составит 100 миллионов рублей.

В текущем сезоне Владимир принял участие в 17 поединках за самарский коллектив, в которых записал себе в актив одну голевую передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 500 тысяч евро.