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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» смогут выкупить Хубулова - названа сумма

22 Февраля 2023 • 13:34 Комментировать

Подмосковные «Химки» имеют право выкупа полузащитника Владимира Хубулова у самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщается на страницах издания «РБ Спорт».

Согласно данным источника, в арендном договоре между сторонами будет прописано первоочередное право выкупа хавбека подмосковным коллективом. Сумма потенциального трансфера составит 100 миллионов рублей.

В текущем сезоне Владимир принял участие в 17 поединках за самарский коллектив, в которых записал себе в актив одну голевую передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки Владимир Хубулов
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