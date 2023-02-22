​Аршавин: «Захарян должен сам делать выбор»

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о будущем Арсена Захаряна.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Арсеном Захаряном интересовался «Галатасарай», но 19-летний полузащитник решил остаться в «Динамо».

«Арсен сам должен принимать решения по своей карьере и делать выбор, оставаться надолго в РПЛ или пробовать себя в Европе», - высказался Аршавин, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

В сезоне 2022/2023 Арсен Захарян провёл за «Динамо» 22 матча. В них полузащитник записал на своё счёт три гола.

Специалисты портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.