Семшов не считает «Зенит» самым популярным клубом России

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Семшов рассказал, считает ли «сине-бело-голубых» самым популярным клубом в стране.

«Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в стране. Просто за последние годы петербуржцы стали нашей самой значимой командой, которая постоянно играет в ЛЧ и почти все время выигрывает чемпионат», - передает слова Семшова издание Metaratings.ru.

Напомним, что «Зенит» четыре последние сезона становился чемпионом Российской премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше чемпионата страны подопечные Сергея Семака лидируют с 42 баллами. «Сине-бело-голубые» опережают ближайшего преследователя на шесть очков.