Чорлука: «Денисова запомнил спокойным и справедливым»

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал об Игоре Денисове, также некогда выступавшем за «железнодорожников».

«Игоря Денисова запомнил спокойным и справедливым. Если что-то на его взгляд неправильно, то он скажет в лицо. Когда были проблемы в команде, то он много общался с лидерами», - приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Спортсмен считает, что российскому игроку было абсолютно всё равно на отношение к нему со стороны окружающих – его интересовало только то, будет ли тот или иной футболист полностью выкладываться для достижения победного результата или нет.

Чорлука заявил, что у него были прекрасные отношения с Денисовым.