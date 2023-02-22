​Отец Захаряна высказался о будущем игрока

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян сохраняет желание попробовать себя в Европе. Об этом рассказал его отец по имени Норайр.

«Не знаю, остаётся ли интерес со стороны «Челси» к Арсену. Желание уехать играть в Европу у него, конечно, есть. Но на данный момент Арсен - игрок «Динамо», и сейчас мы не рассматриваем другие варианты», - высказался отец Захаряна, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

«Челси» связывали с Арсеном Захаряном в конце лета прошлого года. Тогда сообщалось, что сделка не состоялась из-за проблем с оплатой в условиях санкций. Зимой же Захаряна сватали в «Галатасарай», но талантливый футболист это предложение не рассматривал.

Арсену Захаряну 19 лет. Эксперты портала transfermarkt оценивают динамовца в 15 миллионов евро.