​Агент Бальде: «Спартак» составит серьёзную конкуренцию «Зениту», Кейта может стать лучшим игроком сезона»

Агент Федерико Пасторелло, клиентом которого является форвард «Спартака» Кейта Бальде, дал комментарий по поводу перспектив игрока во второй части сезона.

«Спартак» наконец составит серьёзную конкуренцию «Зениту». Бальде со своей стороны сделает для этого всё возможное. Он в отличной форме. У него есть всё для того, чтобы стать лучшим игроком сезона», - высказался Пасторелло, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В первой части сезона Кейта Бальде сыграл за «Спартак» лишь однажды. Дело в том, что футболист был отстранён из-за допинга.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на шесть очков.