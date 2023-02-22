Ещенко отреагировал на возможный перенос матча «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на информацию о возможном переносе кубкового поединка между «Локомотивом» и «красно-белыми» из-за морозной погоды.

«Мы в своё время в Томске при -16 играли, никто не жаловался. Таких случаев много было. Ничего страшного, подогрев поля включат, градусник покажет чуть поменьше сразу. Это не помеха», - передает слова Ещенко издание «Чемпионат».

Первая четвертьфинальная встреча между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.