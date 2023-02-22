Чорлука оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Экс-защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о недавнем переходе нападающего Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников». Стороны заключили краткосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

«Дзюба - опытный игрок, он возьмет на себя ответственность. Артём будет решать в играх. Верю, что он поможет. Дзюба - отличный игрок, который сделал для российского футбола очень много», - передает слова Чорлуки издание «Чемпионат».

В первой половине нынешнего сезона 34-летний нападающий выступал за турецкий «Адана Демирспор». Артём принял участие в пяти поединках, в которых отметился одним забитым мячом.