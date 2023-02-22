Фернандес рассмеялся, услышав слова Кокорина про тюрьму

Экс-футболист московского «Динамо» Леандро Фернандес отреагировал на слова нападающего Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Слова Кокорина о нормальном мужчине? Не знаю даже. Предпочитаю не комментировать это (смеется)», - передает слова Фернандеса издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Кокорин провел почти год за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент нападающий выступает на правах аренды за кипрский «Арис». Полноценный контракт игрока принадлежит «Фиорентине».

В текущем сезоне Кокорин провел 17 матчей в чемпионате Кипра, в которых отметился восемью забитыми мячами.