Чорлука вспомнил о переходе в «Локомотив»: «Мы сидели в номере с Модричем»

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своём переезде в Москву.

«Мы сидели в номере [во время чемпионата Европы] с Модричем, ко мне пришёл Славен [Билич] и сказал: «Чарли, есть один вопрос. Ты знаешь, что я возглавлю «Локомотив». Я хочу, чтобы ты пошёл со мной», - цитирует Чорлуку «Чемпионат».

Славен Билич возглавил российский коллектив 14 мая 2012 года и работал там на протяжении одного года, до тех пор, пока не был уволен из клуба 17 июня 2013 года. До «железнодорожников», в период с 25 июля 2006 года по, соответственно, 2012 год, Билич был главным тренером национальной сборной Хорватии.