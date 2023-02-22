Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чорлука вспомнил о переходе в «Локомотив»: «Мы сидели в номере с Модричем»

22 Февраля 2023 • 10:54 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своём переезде в Москву.

«Мы сидели в номере [во время чемпионата Европы] с Модричем, ко мне пришёл Славен [Билич] и сказал: «Чарли, есть один вопрос. Ты знаешь, что я возглавлю «Локомотив». Я хочу, чтобы ты пошёл со мной», - цитирует Чорлуку «Чемпионат».

Славен Билич возглавил российский коллектив 14 мая 2012 года и работал там на протяжении одного года, до тех пор, пока не был уволен из клуба 17 июня 2013 года. До «железнодорожников», в период с 25 июля 2006 года по, соответственно, 2012 год, Билич был главным тренером национальной сборной Хорватии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Хорватии Лука Модрич Славен Билич Ведран Чорлука
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
11:49 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Я не хочу быть как Игорь Акинфеев, у меня есть своя дорога»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Два российских топ-клуба выходили со мной на связь по Яннулису»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Коваленко доиграет сезон в «Крыльях Советов»
11:02 · Россия. Премьер-лига
Мейра: «Россия — по-прежнему хорошая страна»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Чорлука вспомнил о переходе в «Локомотив»: «Мы сидели в номере с Модричем»
10:46 · Россия. Премьер-лига
Чорлука — о немцах в «Локомотиве»: «Может, они думали, что мы тупые» 1
10:44 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Трансфер в другой российский клуб маловероятен»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Забил дважды в ворота Акинфеева, у меня эмоции просто зашкаливали»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Не думаю о зоне вылета»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Чорлука считает, что сильнейший «Локомотив» был при Кучуке и Сёмине
10:05 · Россия. Премьер-лига
Чорлука: «Смородская знала, чего хочет»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Чорлука: «Мне было непонятно, как «Локомотив» оказался в нынешней ситуации»
09:56 · Кубок России
Михаил Кержаков признался, что долго разбирался в новой схеме Кубка России
09:37 · Россия. Премьер-лига
Юран анонсировал своё возвращение в РПЛ
09:19 · Россия. Премьер-лига
В «Монце» не исключили возможное приглашение россиян
Все новости
Рекомендуем