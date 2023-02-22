Сафонов: «Трансфер в другой российский клуб маловероятен»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий по поводу потенциального трансфера.
«Трансфер в другой российский клуб маловероятен», - приводит слова Сафонова YouTube-канал «Коммент.Биги».
Вероятно, в форме шутки российский голкипер заявил, что шанс на то, что он окажется в другом коллективе, всё же существует, однако в том случае, если перед ним поставят «полный чемодан денег».
Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара», вместе с «быками» он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России.
Также игрок не один раз вызывался в национальную российскую сборную.
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