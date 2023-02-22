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Тимур Сулейманов: «Забил дважды в ворота Акинфеева, у меня эмоции просто зашкаливали»

22 Февраля 2023 • 10:34 Комментировать

Игрок «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился своими эмоциями от голов, забитых в ворота знаменитого голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Замечательный такой момент, потому что за прошлый сезон я забил один гол. А в матче с ЦСКА забил дважды в ворота Акинфеева. У меня эмоции просто зашкаливали», - приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Встреча между нижегородским и московским коллективами состоялась 31 июля прошлого года. Итоговый счёт – 2:2, в составе «армейцев» отличились Фёдор Чалов и Константин Кучаев, а оба гола за «Пари НН» забил Тимур Сулейманов.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Тимур Сулейманов Пари НН
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