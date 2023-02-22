Тимур Сулейманов: «Не думаю о зоне вылета»

Игрок «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился своим мнением о турнирном положении команды.

«Конечно, я не думаю о зоне вылета. У нас хорошая команда, молодые ребята показывают хороший футбол», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Футболист также отметил факт появления в составе нижегородского коллектива опытного игрока Дениса Глушакова и выразил надежду на то, что клуб сможет подняться в турнирной таблице выше того места, на котором он находится сейчас. Если говорить конкретно, то в данный момент «Пари НН», имея в своём активе 19 очков, располагается на 12 позиции в Российской премьер-лиге.