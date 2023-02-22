Чорлука считает, что сильнейший «Локомотив» был при Кучуке и Сёмине

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука поделился своим мнением о «железнодорожниках» разных лет.

Хорватский спортсмен заявил, что в целом может выделить две самые сильные команды у «красно-зелёных»: первая - при белорусском специалисте Леониде Кучуке, вторая – при российском тренере Юрие Сёмине.

В первом случае бывший футболист отметил очень классный состав, «суперкоманду» - Диарра, Майкон, Самедов, Дюрица.

Во втором случае – факт победы в чемпионате России в 2018 году.

«В моей символической сборной в центре поля всегда будут Диарра и Модрич», - сказал спортсмен «Чемпионату».

Ведран Чорлука, помимо золотых медалей российского чемпионата, также выигрывал золотые медали Кубка России (четыре раза) и Суперкубка страны (один раз).