Чорлука: «Смородская знала, чего хочет»

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что думает о бывшем президенте «красно-зелёных» Ольге Смородской.

Футболист считает, что Ольга Смородская с большим уважением и любовью относилась и, вероятно, относится к такому виду спорта, как футбол. Бывший игрок сказал, что по каждому вопросу бывший президент клуба имела своё мнение.

«Иногда я думал: «О чём она говорит? Это же не так». Но она знала, чего хочет, в открытую доносила свои мысли. Но не было такого, что мне бы прям запало в память», - приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

В составе столичного коллектива хорватский игрок становился чемпионом России, четыре раза побеждал в Кубке России и один раз – в Суперкубке страны.