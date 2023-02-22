В «Монце» не исключили возможное приглашение россиян

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани высказался о возможном приглашении российских футболистов.

«Приглашение россиян? Посмотрим на рынок», — приводит слова Галлиани «РБ Спорт».

Отметим, что на данный момент в Серии А выступает 27-летний полузащитник Алексей Миранчук, защищающий цвета «Торино». В текущем сезоне россиянин провёл 19 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. За команду из Турина Миранчук выступает на правах аренды, а принадлежит он «Аталанте».

После 23 туров чемпионата Италии «Монца» расположилась на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.