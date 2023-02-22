Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».

Спортсмен сказал, что в связи с удачным выступлением на чемпионате Европы 2016 года во Франции от московского «Спартака» к нему поступило предложение о переходе. Помимо «красно-белых» его у себя также хотели видеть английские «Вест Хэм» и «Мидлсбро» и итальянская «Фиорентина».

Однако ответа от хорватского спортсмена ни один клуб так и не получил.

«Локомотив» сделал то, что должен был — поговорил со мной: «Ведран, мы тебя не отпустим никуда», - приводит слова Чорлуки «Чемпионат».

Игрок заявил, что ему было важно понимание заинтересованности в нём со стороны клуба.