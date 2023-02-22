Орлов: «На фоне «Сепахана» «Зенит» выглядел блекло»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Сепаханом» (0:2).

Специалист сказал, что к контрольному матчу с российской командой иранские футболисты подготовились основательно, а петербуржцы же в свою очередь данную игру считали тренировочной. Именно отношение к поединку и сыграло ключевую роль, что и привело к неудовлетворительному для «сине-бело-голубых» результату.

«На фоне «Сепахана» «Зенит» выглядел блекло. Особенно в первом тайме было видно, что большинство игроков не набрали форму», - приводит слова Орлова Sport24.