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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович: «Майсторович – один из самых талантливых сербских футболистов»

22 Февраля 2023 • 00:30 Комментировать

Наставник «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал появление в составе своей команды 18-летнего сербского защитника Милана Майсторовича.

«Милан – один из самых талантливых сербских футболистов. «Динамо» долгое время следило за ним ещё до того, как я присоединился к клубу», - цитирует главного тренера своей команды пресс-служба «бело-голубых».

Специалист выразил уверенность в том, что Майсторович в скором времени будет полностью готов к дебюту в оставшейся части сезона.

Московское «Динамо» в настоящий момент входит в пятёрку лучших коллективов Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович Сербия Милан Майсторович
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