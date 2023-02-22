Йоканович: «Майсторович – один из самых талантливых сербских футболистов»

Наставник «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал появление в составе своей команды 18-летнего сербского защитника Милана Майсторовича.

«Милан – один из самых талантливых сербских футболистов. «Динамо» долгое время следило за ним ещё до того, как я присоединился к клубу», - цитирует главного тренера своей команды пресс-служба «бело-голубых».

Специалист выразил уверенность в том, что Майсторович в скором времени будет полностью готов к дебюту в оставшейся части сезона.

Московское «Динамо» в настоящий момент входит в пятёрку лучших коллективов Российской премьер-лиги.