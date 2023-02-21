Рахимов: «Спартак» пытался создать что-то новое»

Известный российский и таджикский специалист Рашид Рахимов поделился своим мнением об изменениях в игре московского «Спартака».

Главными, что Рахимов вынес из просмотра товарищеских матчей «красно-белых» во время зимнего перерыва, стали те быстрота и интенсивность, которые команда демонстрировала, находясь на футбольном поле. Также немаловажную часть сыграло и правильное построение переходных фаз, считает специалист.

«Спартак» пытался создать что-то новое. Когда к команде привыкают, изучают, а у неё нет разнообразия в игре, очень тяжело даются результаты», - цитирует Рахимова «Матч ТВ».