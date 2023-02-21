Экс-вратарь «Спартака» Ребров получил тренерскую лицензию

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, а ныне технический координатор «красно-белых», рассказал о получении тренерской лицензии.

«Как раз перед начальном «футбольной весны» закончил обучение на первую в моей постигровой карьере лицензию «В»-UEFA. Не думал, что получу такое удовольствие от процесса», — написал Ребров в своем телеграм-канале.

Функционер отметил, что встретил там многих людей, с которыми ранее приходилось работать, одним из них стал Сергей Овчинников.

Напомним, 38-летний Ребров завершил профессиональную карьеру в ноябре прошлого года и перешел на административную должность в «Спартаке».