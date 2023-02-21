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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов считает, что на игре Промеса скажется пропуск сборов со «Спартаком»

21 Февраля 2023 • 20:51 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие нападающего Куинси Промеса на сборах «Спартака».

«То, что Промес пропустил зимние сборы «Спартака», скажется. Одно дело ярко сыграть эпизод, 15-20 минут, а другое — тащить команду все 90 минут. Он же лидер. Чем все это закончится, неизвестно», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, 31-летний нидерландец пропустил все три сбора столичного клуба по личным обстоятельствам.

В сезоне-2022/23 на счету Промеса 17 забитых мячей и семь результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.

Завтра, 22 февраля, «Спартак» проведет первый официальный матч в новом году. Соперником станет «Локомотив». Встреча плей-офф Фонбет Кубка России начнется в 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Куинси Промес
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