Орлов считает, что на игре Промеса скажется пропуск сборов со «Спартаком»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие нападающего Куинси Промеса на сборах «Спартака».

«То, что Промес пропустил зимние сборы «Спартака», скажется. Одно дело ярко сыграть эпизод, 15-20 минут, а другое — тащить команду все 90 минут. Он же лидер. Чем все это закончится, неизвестно», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, 31-летний нидерландец пропустил все три сбора столичного клуба по личным обстоятельствам.

В сезоне-2022/23 на счету Промеса 17 забитых мячей и семь результативных передач в 23 матчах с учетом всех турниров.

Завтра, 22 февраля, «Спартак» проведет первый официальный матч в новом году. Соперником станет «Локомотив». Встреча плей-офф Фонбет Кубка России начнется в 20:00 по мск.