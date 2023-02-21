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Масалитин: «От былого Захаряна не осталось и половины» эксклюзив

21 Февраля 2023 • 20:14 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе к Арсену Захаряну со стороны зарубежных клубов.

«Года два назад Захарян стал себя показывать и ярко играл. Он в принципе мог уехать ещё тогда, но уезжать надо в клуб с перспективой. Чтобы играть, а не сидеть на скамейке. А сейчас Захаряну вообще нет смысла уезжать. Этот сезон у него неоднозначный. От былого Захаряна не осталось и половины. Бывают у него хорошие игры, но стабильной игры от него мы не видим. Ему надо ещё набивать шишки и набираться опыта. Данные у него есть: и скорость, и мышление, и удар.

В будущем он может попасть в сильный европейский клуб. Но ему надо работать. Но этот сезон у него не очень. Он себя найти пока не может. Ему нужно стать лидером здесь. В «Галатасарай» ехать точно не надо, лучше остаться в «Динамо», - сказал Масалитин.

Напомним, что в последнее время динамовца Захаряна сватали в «Челси» и турецкие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Валерий Масалитин Арсен Захарян
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