Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов – о Гаджимурадове: «Будем за ним следить, пусть доказывает всё на поле»

21 Февраля 2023 • 20:04 Комментировать

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход в аренду в махачкалинское «Динамо» полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«У нас с ним долгосрочный контракт, так что посмотрим, парню играть надо! Пусть доказывает всё на поле, а мы будем за ним смотреть. Если наберет форму и тренерский штаб решит, что он готов выступать в нашей команде, то, конечно, мы его оставим. А чего ему сидеть на лавке?», - цитирует Иванова «Матч-ТВ».

В текущем сезоне на счету 25-летнего правого вингера 13 матчей за «шмелей» во всех турнирах, в которых он смог отличиться лишь одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Динамо Махачкала Рамазан Гаджимурадов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
20:43 · Кубок России
Наумов: Матч со «Спартаком» прояснит, на что способен Галактионов
20:39 · Кубок России
Павлюченко: «Противостояние Дзюбы и «Спартака» даст о себе знать, будет бойня»
20:23 · Кубок России
Гаврилов: «Ничего особо не жду от Дзюбы завтра»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Смородская оценила зимние трансферы «Локомотива» на тройку
20:04 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о Гаджимурадове: «Будем за ним следить, пусть доказывает всё на поле»
19:55 · Кубок России
​Судья Безбородов даст интервью перед матчем «Локомотив» - «Спартак»
19:53 · Кубок России
«Локомотив» готовится к дерби со «Спартаком» в полном составе
19:49 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» переиграл «Акрон», забив три гола за 12 минут
19:47 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо назвал свою цель на весну
19:46 · Россия. Премьер-лига
Заурбек Плиев: «Захаряну было бы сложно адаптироваться в Турции»
19:43 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо: «РПЛ – очень сильный и конкурентный турнир»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Депутат Свищёв: «Натурализация спортсменов – это нормально»
19:36 · Кубок России
​Бышовец считает «Спартак» фаворитом в дуэли с «Локомотивом»
19:29 · Кубок России
​Салихова: «Журналистам и блогерам в раздевалке «Спартака» делать нечего»
19:27 · Кубок России
Юран поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем