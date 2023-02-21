Григорий Иванов – о Гаджимурадове: «Будем за ним следить, пусть доказывает всё на поле»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход в аренду в махачкалинское «Динамо» полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«У нас с ним долгосрочный контракт, так что посмотрим, парню играть надо! Пусть доказывает всё на поле, а мы будем за ним смотреть. Если наберет форму и тренерский штаб решит, что он готов выступать в нашей команде, то, конечно, мы его оставим. А чего ему сидеть на лавке?», - цитирует Иванова «Матч-ТВ».

В текущем сезоне на счету 25-летнего правого вингера 13 матчей за «шмелей» во всех турнирах, в которых он смог отличиться лишь одной голевой передачей.