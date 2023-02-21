«Сочи» переиграл «Акрон», забив три гола за 12 минут

«Сочи» в отличие от многих соперников по Премьер-лиге продолжает готовиться к сезону на сборах. Сегодня команда Курбана Бердыева играла спарринг с «Акроном» и добилась победы со счетом 3:1. В первом тайме команды не порадовали голами. Сразу после перерыва Лука Джорджевич реализовал пенальти. Спустя восемь минут форвард взял игру на себя, слева прорвался к штрафной мимо защитников и прицельно пробил в ближний угол ворот - 2:0. Еще четыре минуты, и уже Георгий Мелкадзе блеснул техникой и отметился похожим голом. «Акрон» на всё это ответил голом с 11 метров - 3:1 в пользу «Сочи».