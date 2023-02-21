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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Клаудиньо назвал свою цель на весну

21 Февраля 2023 • 19:47 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал свою цель на весенний отрезок сезона 2022/2023.

«Она у меня одна и совпадает с командной - стать чемпионом. Я выиграл здесь золото в первый же сезон, и это большое счастье, которое хочется испытать ещё раз», - сказал Клаудиньо, чьи слова приведены на сайте «Зенита».

Также Клаудиньо отметил, что будет стремиться голами и передачами приближать «Зенит» к чемпионству.

«Зенит» в этом сезоне стремится стать чемпионом России пятый раз подряд. На текущий момент питерцы лидируют в таблице Премьер-лиги, опережая второй «Спартак» на шесть зачётных баллов.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 25 февраля – против «Волги» в Ульяновске в рамках Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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