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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Клаудиньо: «РПЛ – очень сильный и конкурентный турнир»

21 Февраля 2023 • 19:43 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал интервью клубной пресс-службе. Среди прочего, бразилец ответил на вопрос, как изменилось его мнение о Российской премьер-лиге. Клаудиньо выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2021 года.

«Я утвердился во мнении, что Премьер-лига - очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нём даются с большим трудом, и мне пришлось привыкать к его силовому футболу, когда нужно не только быть крепким, но и быстрым, потому что порой события на поле развиваются стремительно», - сказал Клаудиньо, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Клаудиньо также отметил, что соперники «Зенита» в нынешнем сезоне стали более опасными.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице. Ближайшего преследователя в лице «Спартака» команда Сергея Семака опережает на шесть зачётных баллов.

Добавим, что Клаудиньо провёл за «Зенит» 50 матчей, в которых забил 13 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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