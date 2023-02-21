«Оренбург» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче из трёх таймов

Подходят к концу сборы для многих клубов. «Торпедо» провело последний контрольный матч на УТС в Турции, в соперниках был другой представитель Премьер-лиги, «Оренбург». Команды решили провести три тайма по 45 минут. «Оренбург» повел в самом дебюте после гола Диего Акосты, после чего соперник ответил тремя результативными ударами Юрия Журавлёва, Равиля Нетфуллина и Олега Кожемякина. Дальше забивали уже футболисты «Оренбурга» - Владимир Обухов, Брайан Мансилья и Данил Капустянский - 4:3.

«Торпедо» сыграет 26 февраля на Кубок против «Акрона», «Оренбург» продолжает сборы.