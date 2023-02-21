«Оренбург» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче из трёх таймов

Подходят к концу сборы для многих клубов. «Торпедо» провело последний контрольный матч на УТС в Турции, в соперниках был другой представитель Премьер-лиги, «Оренбург». Команды решили провести три тайма по 45 минут. «Оренбург» повел в самом дебюте после гола Диего Акосты, после чего соперник ответил тремя результативными ударами Юрия Журавлёва, Равиля Нетфуллина и Олега Кожемякина. Дальше забивали уже футболисты «Оренбурга» - Владимир Обухов, Брайан Мансилья и Данил Капустянский - 4:3.
«Торпедо» сыграет 26 февраля на Кубок против «Акрона», «Оренбург» продолжает сборы.
Протокол игры
|5'Акоста Диего (0:1)
|(1:1) Журавлёв Юрий19'
|(2:1) Нетфуллин Равиль44'
|45' (3:4)
|45'Обухов Владимир (3:2)
|(3:1) Кожемякин Олег45'
|45'Мансилья Брайан Эсекиэль (3:3)
Довбня Александр•Кутепов Илья•Нетфуллин Равиль•Шляков Евгений•Юзепчук Роман•Журавлёв Юрий•Енин Иван•Орехов Александр•Караев Давид•Кухарчук Илья•Турищев Максим
Ходанович Андрей•Оганесян Степан•Эктов Александр•Гойкович Ренато•Перес Матиас•Стаматов Матео•Башич Иван•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Акоста Диего•Марин Джимми
21 февраля.
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