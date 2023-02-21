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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» одержал волевую победу над «Торпедо» в матче из трёх таймов

21 Февраля 2023 • 19:27 Комментировать
Торпедо Москва
3:4
Оренбург
окончен

Подходят к концу сборы для многих клубов. «Торпедо» провело последний контрольный матч на УТС в Турции, в соперниках был другой представитель Премьер-лиги, «Оренбург». Команды решили провести три тайма по 45 минут. «Оренбург» повел в самом дебюте после гола Диего Акосты, после чего соперник ответил тремя результативными ударами Юрия Журавлёва, Равиля Нетфуллина и Олега Кожемякина. Дальше забивали уже футболисты «Оренбурга» - Владимир Обухов, Брайан Мансилья и Данил Капустянский - 4:3.

«Торпедо» сыграет 26 февраля на Кубок против «Акрона», «Оренбург» продолжает сборы.

Протокол игры  
Торпедо Москва3:4Оренбург
  5'Акоста Диего (0:1)
(1:1) Журавлёв Юрий19'  
(2:1) Нетфуллин Равиль44'  
  45' (3:4)
  45'Обухов Владимир (3:2)
(3:1) Кожемякин Олег45'  
  45'Мансилья Брайан Эсекиэль (3:3)
Довбня АлександрКутепов ИльяНетфуллин РавильШляков ЕвгенийЮзепчук РоманЖуравлёв ЮрийЕнин ИванОрехов АлександрКараев ДавидКухарчук ИльяТурищев Максим
Запасные: Эркинов ХожиматСавич ИгорЛебеденко ИгорьРоганович БоянЧурич МариоПрошкин ЕгорКаймаков МихаилКожемякин ОлегШапич СтефанСтефанович ИльяБабурин ЕгорБотнарь Виталий
Ходанович АндрейОганесян СтепанЭктов АлександрГойкович РенатоПерес МатиасСтаматов МатеоБашич ИванКапленко КириллВера Лукас ГабриэльАкоста ДиегоМарин Джимми
Запасные: Хотулёв ДанилаМансилья Брайан ЭсекиэльКовалёв ЮрийГошев ЕвгенийТитков НиколайОбухов ВладимирПолуяхтов ВладимирАюпов ТимурВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
21 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Оренбург
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